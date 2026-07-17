Alex Kamo, Le Bacchus, Rennes
jeudi 23 juillet 2026 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Alex Kamo 23 – 25 juillet Le Bacchus Ille-et-Vilaine
Tarif unique : 16 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T21:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:15:00+02:00
Fin : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:15:00+02:00
Vous ne vous êtes jamais senti·e décalé·e ? À côté de la plaque socialement ? Alex Kamo, oui.
Ancienne « enfant bizarre », introvertie assumée, elle explore avec une autodérision mordante tout ce qui fait d’elle une outsider attachante : de ses réflexions sur la solitude à son amour pour la pop culture, en passant par sa passion pour les docu Arte.
DÉCALÉE, c’est comme un petit bonbon de folie, enveloppé dans un emballage faussement bobo-intello. Avec des vrais morceaux de féminisme et de pop culture dedans.
À déguster sans modération !
Tarif unique : 16 euros
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8225-alex-kamo-decalee-juillet-2026.html »}]
Un spectacle d’humour piquant, et tendre, mêlant stand-up et sketchs !
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
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