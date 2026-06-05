Alex Madeline, Invite Andrew Choi au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Artiste français basé à New York, Alex Madeline est un saxophoniste et compositeur de jazz acclamé pour son style unique mêlant tradition et modernité. Formé au Berklee College of Music, il s’est produit sur les scènes les plus prestigieuses (Carnegie Hall, Blue Note, Kennedy Center à New York) et a collaboré avec des légendes telles que Terrence Blanchard, Scott Wendholt, ou encore John Clayton. ​ Il propose actuellement un jazz band d’exception, entouré de certains des plus grands musiciens de la scène à international actuelle. Son univers musical, à la fois raffiné et accessible, transporte le public dans une véritable expérience sonore et émotionnelle

Line-up : Alex Madeline : saxophones, compositions ; Jeremy Hinnekens : piano ; Andrew Choi : contrebasse ; Damien Françon : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Alex Madeline, saxophoniste acclamé, fusionne tradition et modernité avec son jazz band d’exception, promettant une expérience musicale inoubliable.

Le vendredi 07 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 07 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-08T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-08T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-07T19:30:00+02:00_2026-08-07T20:30:00+02:00;2026-08-07T21:30:00+02:00_2026-08-07T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/alex-madeline-jeremy-hinnekens-ft-andrew-choi contact@38riv.com



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