Alexis Valet invite Richard Sears Le Melville Paris
Alexis Valet invite Richard Sears Le Melville Paris mercredi 1 juillet 2026.
Le Melville accueille le vibraphoniste Alexis Valet et son quartet d’exception ! Avec Malte Arndal à la batterie, Luca Fattorini à la contrebasse, et Richard Sears en invité spécial au piano, attendez-vous à un show époustouflant mêlant standards du Great American Songbook et compositions originales.
Alexis Valet : vibraphone
Richard Sears : piano
Malte Arndal : batterie
Luca Fattorini : basse
Le vibraphoniste Alexis Valet s’associe au talentueux pianiste américain Richard Sears pour revisiter les standards du jazz. Un duo explosif à ne pas manquer !
Le mercredi 01 juillet 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-02T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T20:30:00+02:00_2026-07-01T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5674
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