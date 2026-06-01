Alexis Valet invite Richard Sears Le Melville Paris

Le Melville accueille le vibraphoniste Alexis Valet et son quartet d’exception ! Avec Malte Arndal à la batterie, Luca Fattorini à la contrebasse, et Richard Sears en invité spécial au piano, attendez-vous à un show époustouflant mêlant standards du Great American Songbook et compositions originales.

Alexis Valet : vibraphone

Richard Sears : piano

Malte Arndal : batterie

Luca Fattorini : basse

Le vibraphoniste Alexis Valet s’associe au talentueux pianiste américain Richard Sears pour revisiter les standards du jazz. Un duo explosif à ne pas manquer !

Le mercredi 01 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T20:30:00+02:00_2026-07-01T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5674



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