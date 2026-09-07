Alfred Manessier, peindre la lumière, Le LAAC, Dunkerque
dimanche 20 septembre 2026 · Le LAAC · Dunkerque
Informations pratiques
Alfred Manessier, peindre la lumière Dimanche 20 septembre, 16h00 Le LAAC Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le pianiste Bertrand Coynault fait dialoguer Bach, Chopin, Debussy, Albéniz et de Falla dans une traversée musicale dédiée à Alfred Manessier. Le concert propose un voyage visuel et sonore au cœur de son œuvre intimement liée au Nord.
Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.
Le pianiste Bertrand Coynault fait dialoguer Bach, Chopin, Debussy, Albéniz et de Falla dans une traversée musicale dédiée à Alfred Manessier. Le concert propose un voyage visuel et sonore au cœur de…
© honeyprod
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