AGENDA · Saint-Privat-des-Vieux
“Ali Baba et les 40 chanteurs”, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux
dimanche 27 septembre 2026 · Espace Georges Brun · Saint-Privat-des-Vieux
Informations pratiques
“Ali Baba et les 40 chanteurs” Dimanche 27 septembre, 17h00 Espace Georges Brun Gard
10 €, 5 €, gratuit – 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00
Proposé par les artistes de Chant dans les Vignes-Col Canto.
Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie
Une cinquantaine de choristes, solistes, instrumentistes et récitants interpréteront cette Opéra-Féérie, accompagnés des compositeurs Lecocq et Cherubini.
À voir aussi à Saint-Privat-des-Vieux (Gard)
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