AGENDA · Saint-Privat-des-Vieux
Vide-dressings, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux
dimanche 20 septembre 2026 · Espace Georges Brun · Saint-Privat-des-Vieux
Informations pratiques
Vide-dressings Dimanche 20 septembre, 09h00 Espace Georges Brun Gard
5 € exposants (au profit de l’enfance handicapée)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 14 82 64 »}]
Organisé par l’association Entr’ouvrir. Vêtements Dressing
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