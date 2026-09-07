Vide-dressings, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Informations pratiques

Vide-dressings Dimanche 20 septembre, 09h00 Espace Georges Brun Gard

5 € exposants (au profit de l’enfance handicapée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 14 82 64 »}]

Organisé par l’association Entr’ouvrir. Vêtements Dressing