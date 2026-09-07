AGENDA · Saint-Privat-des-Vieux
Opéra comique, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux
samedi 26 septembre 2026 · Espace Georges Brun · Saint-Privat-des-Vieux
Informations pratiques
Opéra comique Samedi 26 septembre, 20h30 Espace Georges Brun Gard
10 €, 5 €, gratuit – 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Avec les 7 solistes de Chant dans les Vignes et le pianiste Sébastien Mazoyer.
Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 42 06 67 »}]
Fortunio enfin amoureux ! et Trois soirées d’un couple des années 80.
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