Opéra comique, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Informations pratiques

Opéra comique Samedi 26 septembre, 20h30 Espace Georges Brun Gard

10 €, 5 €, gratuit – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Avec les 7 solistes de Chant dans les Vignes et le pianiste Sébastien Mazoyer.

Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 42 06 67 »}]

Fortunio enfin amoureux ! et Trois soirées d’un couple des années 80.