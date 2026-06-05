Alice la rapporteuse d’histoires Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Alice la rapporteuse d’histoires

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-28 15:00:00

fin : 2026-12-28 15:50:00

Date(s) :

2026-12-28

Jeune Public réservé aux plus de 4 ans Alice est une petite fille curieuse qui n’a pas sa langue dans sa poche, si bien que dans sa famille, on la surnomme La Rapporteuse .

Elle ne peut pas s’empêcher de tout observer, dans les moindres détails…d’écouter aux portes, d’avoir l’oreille qui traîne un peu partout, dans les cuisines, les parcs…et de rapporter toutes les histoires qu’elle entend. C’est plus fort qu’elle !Dites-lui un secret…Vous pouvez être sûrs… que tout le quartier sera au courant. Mais Alice, elle, est persuadée d’une chose les histoires sont faites pour être racontées. Le jour de ses 7 ans, sa grand-mère, qu’elle appelle tendrement Mamichat, lui offre un cadeau des plus étonnants des graines d’histoires. Commence alors pour Alice un voyage initiatique, drôle et sensible, où chaque rencontre est une promesse, et chaque détour une histoire à cueillir… .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Alice la rapporteuse d’histoires

L’événement Alice la rapporteuse d’histoires Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne