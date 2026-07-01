Alice Milliat, pionnière du sport féminin, Cimetière Saint-Jacques, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière Saint-Jacques · Nantes
Informations pratiques
Alice Milliat, pionnière du sport féminin 19 et 20 septembre Cimetière Saint-Jacques Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
La nantaise Alice Milliat a été, des années 1910 à 1936, la figure pionnière du sport féminin mondial. Elle a obtenu non sans difficulté le droit des femmes à participer aux épreuves d’athlétisme aux JO de 1928, avant de disparaître totalement dans l’anonymat en 1936. Son combat mené seule contre tous ou presque revient aujourd’hui en pleine lumière.
Au pied de sa sépulture, son biographe Stéphane Gachet revient sur son incroyable histoire.
RDV à l’entrée du cimetière Saint-Jacques, 39 boulevard Joliot-Curie
Cimetière Saint-Jacques 39 boulevard Joliot-Curie, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire
La nantaise Alice Milliat a été, des années 1910 à 1936, la figure pionnière du sport féminin mondial. Elle a obtenu non sans difficulté le droit des femmes à participer aux épreuves d’athlétisme aux…
©DR
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