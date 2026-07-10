Alice on the roof Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 21€ à 26€ Tout public

Alice on the Roof dévoile son premier album en français. Chaque chanson aborde ses combats personnels : troubles alimentaires, maladie, amour, liens familiaux et rêves à préserver. Entourée de Zazie, Catherine Ringer et de producteurs comme Albin de la Simone ou Paco del Rosso, elle mêle piano-voix, cuivres et sons électroniques. Entre conte initiatique et pop onirique, elle transforme son parcours intime en invitation à partager son univers, conservant sa mèche rose et sa tendre maladresse.

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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