Alice on the roof Salle Paul-Fort Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 21€ à 26€ Tout public
Alice on the Roof dévoile son premier album en français. Chaque chanson aborde ses combats personnels : troubles alimentaires, maladie, amour, liens familiaux et rêves à préserver. Entourée de Zazie, Catherine Ringer et de producteurs comme Albin de la Simone ou Paco del Rosso, elle mêle piano-voix, cuivres et sons électroniques. Entre conte initiatique et pop onirique, elle transforme son parcours intime en invitation à partager son univers, conservant sa mèche rose et sa tendre maladresse.
Salle Paul-Fort Nantes 44000
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