Alice on the roof, Salle Paul-Fort, Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Alice on the roof Jeudi 5 novembre, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
de 21€ à 26€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T20:30:00+01:00 – 2026-11-05T22:00:00+01:00
Alice on the Roof dévoile son premier album en français. Chaque chanson aborde ses combats personnels : troubles alimentaires, maladie, amour, liens familiaux et rêves à préserver. Entourée de Zazie, Catherine Ringer et de producteurs comme Albin de la Simone ou Paco del Rosso, elle mêle piano-voix, cuivres et sons électroniques. Entre conte initiatique et pop onirique, elle transforme son parcours intime en invitation à partager son univers, conservant sa mèche rose et sa tendre maladresse.
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
Avec sa voix cristalline et ses textes mélancoliques, Alice on the Roof s’impose sur la scène pop. À 30 ans, elle dévoile Alice, son troisième album, reflet d’une renaissance.
Sara Bastai
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