« Alice plus d’autres personnages » – Ateliers théâtres de Nangis, Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis, Nangis
« Alice plus d’autres personnages » – Ateliers théâtres de Nangis, Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis, Nangis vendredi 12 juin 2026.
« Alice plus d’autres personnages » – Ateliers théâtres de Nangis Vendredi 12 juin, 19h30 Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis Seine-et-Marne
Au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00
Cette représentation met en scène le groupe des ateliers théâtre de 15h30 dans Alice plus d’autres personnages
Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France
Cette représentation met en scène le groupe des ateliers théâtre de 15h30 dans Alice plus d’autres personnages compagnie errance théâtre
Errance
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