« Quand Cerise rencontre Adèle » – Ateliers théâtres de Nangis, Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis, Nangis

« Quand Cerise rencontre Adèle » – Ateliers théâtres de Nangis Vendredi 19 juin, 19h30 Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis Seine-et-Marne

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Cette représentation met en scène le groupe théâtre de Nangis de 14h dans une création originale où Mortelle Adèle et Cerise se rencontrent. Imaginé et écrit par les enfants à partir d’improvisations, le spectacle reflète leur créativité, leur imagination et leur autonomie.

Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Une création originale où Mortelle Adèle et Cerise se rencontrent. Imaginé et écrit par les enfants à partir d’improvisations, le spectacle reflète leur créativité, leur imagination et leur autonomie.

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