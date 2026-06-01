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« Quand Cerise rencontre Adèle » – Ateliers théâtres de Nangis, Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis, Nangis

« Quand Cerise rencontre Adèle » – Ateliers théâtres de Nangis, Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis, Nangis

« Quand Cerise rencontre Adèle » – Ateliers théâtres de Nangis, Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis, Nangis vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis

Adresse : rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Nangis

Ville : 77370 Nangis

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Au chapeau

« Quand Cerise rencontre Adèle » – Ateliers théâtres de Nangis Vendredi 19 juin, 19h30 Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis Seine-et-Marne

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Cette représentation met en scène le groupe théâtre de Nangis de 14h dans une création originale où Mortelle Adèle et Cerise se rencontrent. Imaginé et écrit par les enfants à partir d’improvisations, le spectacle reflète leur créativité, leur imagination et leur autonomie.

Salle Dulcie September, Centre Culturel de Nangis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France
Une création originale où Mortelle Adèle et Cerise se rencontrent. Imaginé et écrit par les enfants à partir d’improvisations, le spectacle reflète leur créativité, leur imagination et leur autonomie.

Errance

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