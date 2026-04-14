Alimentation saine & gourmande, Comptoir Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Brethmas
Alimentation saine & gourmande, Comptoir Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Brethmas samedi 18 avril 2026.
Alimentation saine & gourmande Samedi 18 avril, 09h00 Comptoir Saint-Hilaire Gard
95 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T13:00:00+02:00
Comptoir Saint-Hilaire Chemin du Mas de la Rouquette, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie 06 04 59 94 66 https://comptoir-saint-hilaire.com https://www.facebook.com/comptoirsainthilaire [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 79 87 24 »}]
Karine – La Fée des Âmes propose un moment de partage pour apprendre à cuisiner et manger en conscience et explorer le lien entre alimentation et énergie.
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