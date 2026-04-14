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Les Floralies du Comptoir Saint-Hilaire, Comptoir Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Les Floralies du Comptoir Saint-Hilaire, Comptoir Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Les Floralies du Comptoir Saint-Hilaire, Comptoir Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Brethmas samedi 18 avril 2026.

Lieu : Comptoir Saint-Hilaire

Adresse : Chemin du Mas de la Rouquette, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas

Ville : 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas

Département : Gard

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 3 €, gratuit - 12 ans

Les Floralies du Comptoir Saint-Hilaire 18 et 19 avril Comptoir Saint-Hilaire Gard

3 €, gratuit – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Comptoir Saint-Hilaire Chemin du Mas de la Rouquette, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie 06 04 59 94 66 https://comptoir-saint-hilaire.com https://www.facebook.com/comptoirsainthilaire
1re édition pour rassembler familles, passionnés de jardin et amoureux de la nature autour d’un week-end dédié aux pépiniéristes, producteurs et artisans locaux.

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