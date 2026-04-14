Conférence sur la naturopathie, Comptoir Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Conférence sur la naturopathie 18 et 19 avril Comptoir Saint-Hilaire Gard

3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T16:00:00+02:00

Comptoir Saint-Hilaire Chemin du Mas de la Rouquette, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie 06 04 59 94 66 https://comptoir-saint-hilaire.com https://www.facebook.com/comptoirsainthilaire [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 79 87 24 »}]

Pour porter un regard nouveau sur ce que nous mangeons chaque jour.