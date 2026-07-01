Alkymia Festival Voce Humana Place de l’Église Ploumilliau

Informations pratiques

Ploumilliau

Alkymia Festival Voce Humana

Place de l’Église Eglise Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Viva la gracia !

Viva la Gracia ! est une ode à la joie, un hommage aux communautés qui ont façonné les paysages sonores de l’actuelle Bolivie et un carnet de voyage qui traverse le temps. Villancicos de remedo baroques et danses d’influences espagnoles, indigènes et africaines se rencontrent la ferveur sacrée dialogue avec la pulsation terrestre. Sous un ciel où la Vierge et la Pachamama se confondent, les rythmes populaires s’élèvent, portés par une grâce qui fait écho dans l’élan des corps dansants. Ces musiques, incarnent une étreinte entre divin et humain, tout en réclamant la reconnaissance des voix longtemps oubliées. .

Place de l’Église Eglise Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Alkymia Festival Voce Humana Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose