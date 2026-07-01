Alkymia Festival Voce Humana Place de l’Église Ploumilliau
dimanche 26 juillet 2026 · Place de l'Église · Ploumilliau
Informations pratiques
Ploumilliau
Alkymia Festival Voce Humana
Place de l’Église Eglise Ploumilliau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Viva la gracia !
Viva la Gracia ! est une ode à la joie, un hommage aux communautés qui ont façonné les paysages sonores de l’actuelle Bolivie et un carnet de voyage qui traverse le temps. Villancicos de remedo baroques et danses d’influences espagnoles, indigènes et africaines se rencontrent la ferveur sacrée dialogue avec la pulsation terrestre. Sous un ciel où la Vierge et la Pachamama se confondent, les rythmes populaires s’élèvent, portés par une grâce qui fait écho dans l’élan des corps dansants. Ces musiques, incarnent une étreinte entre divin et humain, tout en réclamant la reconnaissance des voix longtemps oubliées. .
Place de l’Église Eglise Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Alkymia Festival Voce Humana Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Ploumilliau (Côtes-d'Armor)
- Vestiges Circuit des Chapelles Ploumilliau 10 juillet 2026
- Les mouches qui miaulent Festival Voce Humana Place de l’Église Ploumilliau 26 juillet 2026
- Bal Alkymia Festival Voce Humana Ploumilliau 26 juillet 2026
- Atelier/Découverte Circuit des chapelles Ploumilliau 9 août 2026
- Séraphine dans les pas d’anatole Ploumilliau 11 décembre 2026