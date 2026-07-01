Informations pratiques

Ploumilliau

Bal Alkymia Festival Voce Humana

Salle des fêtes Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:45:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Viva la gracia !

Venez vous initier aux chants et danses avec les chanteurs et instrumentistes de Alkymia, dans un bal participatif avec des musiques aux multiples influences, qui ont accompagné les fêtes populaires boliviennes. .

Salle des fêtes Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal Alkymia Festival Voce Humana Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose