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AGENDA · Ploumilliau

Bal Alkymia Festival Voce Humana Ploumilliau

dimanche 26 juillet 2026 · Ploumilliau

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
21:45:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
22300 Ploumilliau
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploumilliau

Bal Alkymia Festival Voce Humana

Salle des fêtes Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:45:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Viva la gracia !
Venez vous initier aux chants et danses avec les chanteurs et instrumentistes de Alkymia, dans un bal participatif avec des musiques aux multiples influences, qui ont accompagné les fêtes populaires boliviennes.   .

Salle des fêtes Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Bal Alkymia Festival Voce Humana Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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