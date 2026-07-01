Bal Alkymia Festival Voce Humana Ploumilliau
dimanche 26 juillet 2026 · Ploumilliau
Informations pratiques
Ploumilliau
Bal Alkymia Festival Voce Humana
Salle des fêtes Ploumilliau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:45:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Viva la gracia !
Venez vous initier aux chants et danses avec les chanteurs et instrumentistes de Alkymia, dans un bal participatif avec des musiques aux multiples influences, qui ont accompagné les fêtes populaires boliviennes. .
Salle des fêtes Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Bal Alkymia Festival Voce Humana Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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