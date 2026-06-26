All Over 2026 – 3 expositions à l’école des Beaux Arts site de Nantes École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-03 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

L’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire présente trois expositions cet été, dont deux en partenariat avec le Voyage à Nantes. Elle dévoile des axes forts de son établissement : la recherche en art, le travail des enseignant·es-artistes, et les diplômes des étudiant·es de 5e année.A l’occasion de la visite des expositions d’All Over 2026, le public découvrira différents espaces de travail et de monstration de l’école ainsi que l’architecture du bâtiment.Les horaires diffèrent pour l’exposition des diplômé·es : 10h30-12h30 et 14h-18hPlus d’informations sur https://beauxartsnantes.fr/

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200



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