Les Petits dej’ de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes mardi 18 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 09:30 – 11:30

Gratuit : oui En famille, Tout public

Venez profiter d’une pause gourmande au jardin de La Mano, ce sera l’occasion de découvrir la programmation de la quinzaine au plus proche de chez vous.A 10h15, Un concert aux notes poétiques et colorées comme un voyage entre musiques du monde, chansons françaises et sonorités latines. Les airs et morceaux introduisent de joyeux mélanges entre des comptines aux accents métissés, afro-balkanique et franco-latin.Avec Mathilde Gillois, Camila Sagues Jimenez et David Espinoza Rojas. Écrit par Mathilde Gillois, Benjamin Riou, Camila Sagues Jimenez et David Espinoza RojasDurée : 45 minutes

Maison de quartier de La Mano Nantes 44300



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