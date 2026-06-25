All World Waacking – Josépha Madoki Grand Palais Paris

Après le triomphe de sa première édition, venez célébrer le retour de l’incontournable battle waacking imaginé par Princesse Madoki, sous la verrière du Grand Palais. Extravagant, inclusif et festif, le waacking est né dans la communauté gay afro et latino-américaine de la côte ouest des États-Unis comme un espace de liberté. Mondialisée depuis les années 2000, cette danse célèbre l’affirmation de soi, l’audace et la singularité. Plus d’une centaine de danseur·ses s’affrontent sous le regard de juré·es de référence : Lip J (Corée), Ebony (Canada), ainsi que Akuma Diva et Bogie (Taïwan), vainqueurs de l’édition 2025. De la présélection à la grande finale, vous retrouverez, aux platines, DJ Naajet et MC Matyouz qui électrisent la fête !

Une coproduction GrandPalaisRmn et Festival Paris l’été • Bar et restauration sur place

« Ouverture en fête » Lancement en fanfare du Festival Paris l’été sous la Nef toute neuve du Grand Palais avec un battle waacking enflammé !

Le samedi 11 juillet 2026

de 17h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T17:00:00+02:00_2026-07-11T22:00:00+02:00

Grand Palais 17 avenue du Général Eisenhower 75008 Paris

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