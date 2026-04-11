Allez hop, on lit ! Bibliothèque Longs-Champs Rennes
Allez hop, on lit ! Bibliothèque Longs-Champs Rennes samedi 11 avril 2026.
Allez hop, on lit ! Bibliothèque Longs-Champs Rennes 11 avril et 23 mai
Lectures pour les 0-3 ans
Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.
Une thématique est choisie pour chacun des rendez-vous.
0-3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36
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