Allez hop, on lit ! Spécial fête de la musique Bibliothèque Longs-Champs Rennes Samedi 20 juin, 10h30 Ille-et-Vilaine

Lectures pour les 0-3 ans

Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.

Cette semaine, les bibliothèques fêtent la musique !

0-3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T11:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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