Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Allez hop, on lit ! Spécial fête de la musique Bibliothèque Longs-Champs Rennes

Allez hop, on lit ! Spécial fête de la musique Bibliothèque Longs-Champs Rennes

Allez hop, on lit ! Spécial fête de la musique Bibliothèque Longs-Champs Rennes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Longs-Champs

Adresse : 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Allez hop, on lit ! Spécial fête de la musique Bibliothèque Longs-Champs Rennes Samedi 20 juin, 10h30

Lectures pour les 0-3 ans

Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.
Cette semaine, les bibliothèques fêtent la musique !
0-3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00.000+02:00

1
http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)