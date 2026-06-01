ALMASS en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux

ALMASS en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 15h10 Place de la Mairie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:10:00+02:00 – 2026-06-21T15:40:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:10:00+02:00 – 2026-06-21T15:40:00+02:00

Almass est une association de danse orientale pour enfants et adultes : elle propose des cours hebdomadaires, ainsi que des stages pour tout niveau. Son objectif : faire découvrir la danse orientale avec une méthode claire, simple et efficace, et sensibiliser les élèves à la scène.

Si la danse orientale exprime à la fois toute la féminité, la vitalité et la sensualité, et qu’elle permet de se dépenser tout en s’amusant sur des rythmes entrainants, la Fête de la Musique sera donc une excellente opportunité pour toutes ces danseuses en herbe ou confirmées de vous montrer ce qu’elles ont appris !

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dimanche 21 juin 2026 Le réacteur présente ALMASS à la fête de la musique