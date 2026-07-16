ALPES AZUR MERCANTOUR – À la découverte des chauves-souris, 04400 Uvernet-Fours, Uvernet-Fours

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – À la découverte des chauves-souris Mardi 18 août, 20h00 04400 Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T20:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T20:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00

INSCRIPTION OBLIGATOIRE à la Maison du Parc national à Barcelonnette : 04 92 61 57 37

Sortie proposée par le Parc national du Mercantour avec Roland Jamault chiroptérologue.

Accueil et présentation des chauves-souris, de leur biologie et de leurs habitats. Ce temps de découverte sera suivi d’une promenade à la tombée de la nuit pour observer l’envol et le comportement de ces discrètes demoiselles de la Nuit.

Prévoir : chaussures pour marcher en extérieur, veste pour se couvrir (la température baisse fortement après le coucher du soleil et il vaut mieux avoir chaud pour profiter du spectacle des étoiles), lampe frontale (avec lumière rouge de préférence)

Plus d’information Maison du Parc (La Sapinière) : 04 92 61 57 37

Mardi 18 août 2026 à partir de 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables.

Gratuit.

04400 Uvernet-Fours 04400 Uvernet-Fours Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 61 57 37 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/la-decouverte-des-chauves-souris

Retrouvez-nous à l’heure où un autre monde s’éveille. Au cours de cette promenade animée, nous vous présenterons ces curieux animaux que sont les chauves-souris.