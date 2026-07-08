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AGENDA · Uvernet-Fours

Festival Astro Loup Projection Interstellar Maison de Pra Loup Uvernet-Fours

mercredi 12 août 2026 · Maison de Pra Loup · Uvernet-Fours

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Maison de Pra Loup
Adresse
Cinéma de Pra Loup
Ville
04400 Uvernet-Fours
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
5 5 5

Uvernet-Fours

Festival Astro Loup Projection Interstellar

Maison de Pra Loup Cinéma de Pra Loup Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Une soirée autour du cinéma et de l’astronomie
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Maison de Pra Loup Cinéma de Pra Loup Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04  info@praloup.com

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English :

An Evening of Film and Astronomy

L’événement Festival Astro Loup Projection Interstellar Uvernet-Fours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Pra Loup

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