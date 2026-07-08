Festival Astro Loup Projection Interstellar Maison de Pra Loup Uvernet-Fours
mercredi 12 août 2026 · Maison de Pra Loup · Uvernet-Fours
Informations pratiques
Uvernet-Fours
Festival Astro Loup Projection Interstellar
Maison de Pra Loup Cinéma de Pra Loup Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Une soirée autour du cinéma et de l’astronomie
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Maison de Pra Loup Cinéma de Pra Loup Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04 info@praloup.com
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English :
An Evening of Film and Astronomy
L’événement Festival Astro Loup Projection Interstellar Uvernet-Fours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Pra Loup
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