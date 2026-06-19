Festival AstroLoup Office de Tourisme de Pra Loup Uvernet-Fours

Uvernet-Fours

Festival AstroLoup

Office de Tourisme de Pra Loup Maison de Pra Loup Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-11

Pour sa première édition, le Festival de l’Astronomie de Pra Loup invite petits et grands à lever les yeux vers le ciel et à découvrir les merveilles de l’Univers au cœur des montagnes de l’Ubaye.

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Office de Tourisme de Pra Loup Maison de Pra Loup Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04

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English :

For its first edition, the Pra Loup Astronomy Festival invites people of all ages to look up at the sky and discover the wonders of the universe in the heart of the Ubaye mountains.

L’événement Festival AstroLoup Uvernet-Fours a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Pra Loup