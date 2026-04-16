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RS Cup MTB DH Uvernet-Fours

RS Cup MTB DH Uvernet-Fours samedi 1 août 2026.

Ville : 04400 Uvernet-Fours

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Uvernet-Fours

RS Cup MTB DH

Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Le RS Cup MTB DH, c’est la Downhill Cup RS, Championnat de VTT de descente.
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Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04  info@praloup.com

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English :

The RS Cup MTB DH is the Downhill Cup RS, the downhill mountain bike championship.

L’événement RS Cup MTB DH Uvernet-Fours a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Pra Loup

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