ALPES AZUR MERCANTOUR – Astro-découverte : veillée estivale, Plateau du Garibeuil, Péone

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Astro-découverte : veillée estivale Mercredi 8 juillet, 21h00 Plateau du Garibeuil Alpes-Maritimes

Tarif unique : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:59:00+02:00

Découvrez la richesse du ciel de Valberg : observation du ciel animée par nos passionnés d’astronomie, chamallows grillés & boissons.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps.

Lieu : Plateau du Garibeuil

Précisions pour nous trouver : Accès par la route du Garibeuil, parking sur place puis accès pédestre 1 minute

Tout public à partir de 5 ans

à partir de 21h, rendez-vous au pied du tunnel du Garibeuil

Plateau du Garibeuil Garibeuil, valberg Péone 06470 Valberg Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ot@valberg.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 93 23 24 25 »}] https://www.alpesdazur-tourisme.fr/les-infos/agenda/7645192_veillee-estivale/

Observation du ciel et soirée conviviale ! RICE Alpes Azur Mercantour