ALPES AZUR MERCANTOUR – Veillée aux étoiles, Front de pistes, 04400 Pra Loup 1600, Uvernet-Fours

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Veillée aux étoiles Lundi 27 juillet, 20h30 Front de pistes, 04400 Pra Loup 1600 Alpes-de-Haute-Provence

5 €, inscription obligatoire (sur internet ou à l’office du tourisme)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T20:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-27T20:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:30:00+02:00

« la Clef du Ciel » vous propose de vous initier à l’astronomie sous l’un des plus beaux ciel d’Europe, labellisé Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Mercantour.

Inscription obligatoire sur internet (www.praloup.com)

Des planètes aux étoiles, de nébuleuses en galaxies laissez vous guider par un médiateur scientifique passionné d’astronomie depuis près de 40 ans.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au plus tard la veille. Places limitées.

Lundi 20 juillet 2026.

Lundi 27 juillet 2026.

Lundi 3 août 2026.

Lundi 17 août 2026.

Plein tarif : 5 €.

Front de pistes, 04400 Pra Loup 1600 04400 Pra Loup 1600 Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « info@praloup.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 84 10 04 »}] [{« link »: « http://www.praloup.com »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/veillee-aux-etoiles-2

Initiation à l’astronomie sous un des plus beaux ciels d’Europe avec « La Clef du ciel ». RICE Alpes Azur Mercantour