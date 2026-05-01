Alpilles Nature Run voie d’Aureille Eyguières
Alpilles Nature Run voie d’Aureille Eyguières dimanche 10 mai 2026.
Eyguières
Alpilles Nature Run
Dimanche 10 mai 2026 à partir de 9h.
Sous réserve de conditions météo favorables. voie d’Aureille Alpilles Nature Run Eyguières Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Vivez un événement sportif unique, accessible à tous, alliant énergie, convivialité et dépassement de soi dans une ambiance motivante.
Parcours 10,7km
Tous les coureurs sont acheminés obligatoirement au lieu de départ en bus
Les points de départ des Bus
– Parking du collége Lucie Aubrac
– Parking du Stade rue jean moulin (gymnase Lieutaud)
– Parking des Arènes (avenue saint veredene)
Navettes seront dispos à partir de 7h00
Retours à partir de midi
Parcours 21,5k
Tous les coureurs sont acheminés obligatoirement au lieu de départ en bus
Les points de départ des Bus
– Parking du collége Lucie Aubrac
– Parking du Stade rue jean moulin (gymnase Lieutaud)
– Parking des Arènes (avenue saint veredene)
Navettes seront dispos à partir de 7h00
Retours à partir de midi
Courses enfants
Marche .
voie d’Aureille Alpilles Nature Run Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Experience a unique sporting event, open to everyone, combining energy, a friendly atmosphere and the chance to push yourself to the limit in a motivating setting.
L’événement Alpilles Nature Run Eyguières a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme
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