Jardins en fête route d’Aureille Eyguières

Eyguières

Jardins en fête

Samedi 9 mai 2026 de 10h à 19h. route d’Aureille Domaine Jolibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Célébrons ensemble l’arrivée des beaux jours lors d’une journée ensoleillée et conviviale au cœur du domaine, placée sous le signe de la nature, de la découverte et du partage.Familles

Une journée festive et familiale à partager entre amis ou en famille, pour profiter pleinement du printemps dans un cadre agréable.



Au programme

– Créateurs & artisans stands et vente directe pour découvrir des pièces uniques et du savoir-faire local

– Fleuristes vente de plantes et fleurs pour embellir vos chez vous (règlement directement auprès des commerçants)

– Food trucks Fai Avans proposera des burgers gourmands pour ravir toutes les envies et Deliciel s’occupera de la pause sucrée rafraîchissante avec ses glaces artisanales tout au long de la journée (règlement directement auprès des food trucks)

– Live band animation musicale en live de 12h à 14h pour une ambiance festive

– Bar sur site boissons disponibles toute la journée



Une session par heure pour visiter le domaine et déguster nos huiles d’olive 10€ par personne (réservation de son créneau le jour j)



Tarif Entrée gratuite ouvert à tous .

route d’Aureille Domaine Jolibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Let’s celebrate the arrival of spring together on a sunny, convivial day in the heart of the estate, dedicated to nature, discovery and sharing.

L’événement Jardins en fête Eyguières a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme