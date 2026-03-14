Alps Epic

Place du Téléphérique Saint-Chaffrey Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-08

Cette compétition sportive VTT par étapes est une expérience exceptionnelle sur les traces de la Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes.

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Place du Téléphérique Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur alpsepic@gmail.com

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English : Alps Epic

This mountain bike stage competition is an exceptional experience in the footsteps of the Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes.

L’événement Alps Epic Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon