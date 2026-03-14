Alps Epic Saint-Chaffrey
Alps Epic Saint-Chaffrey mardi 8 septembre 2026.
Alps Epic
Place du Téléphérique Saint-Chaffrey Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-08
Cette compétition sportive VTT par étapes est une expérience exceptionnelle sur les traces de la Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes.
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Place du Téléphérique Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur alpsepic@gmail.com
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English : Alps Epic
This mountain bike stage competition is an exceptional experience in the footsteps of the Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes.
L’événement Alps Epic Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon