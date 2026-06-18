Cols réservés aux cyclistes Col du Granon Saint-Chaffrey jeudi 22 octobre 2026.

Saint-Chaffrey

Cols réservés aux cyclistes Col du Granon

Col du Granon Saint-Chaffrey Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 09:00:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-22

L’ascension de cols mythiques réservée aux cyclistes !

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Col du Granon Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98

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English : Col du Granon Passes reserved for cyclists

Climbing legendary mountain passes reserved for cyclists!

L’événement Cols réservés aux cyclistes Col du Granon Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon