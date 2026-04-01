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Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey

Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey mardi 15 décembre 2026.

Adresse : Place du Téléphérique

Ville : 05330 Saint-Chaffrey

Département : Hautes-Alpes

Début : 2026-12-15T10:00:00

Fin : 2026-04-20T19:30:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Chaffrey

Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver

Place du Téléphérique Saint-Chaffrey Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-15 10:00:00
fin : 2026-04-20 19:30:00

Date(s) :
2026-12-15

Petit marché aux saveurs de saison.
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Place du Téléphérique Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 15 70  accueilmairie@saintchaffrey.fr

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English : Chantemerle Market

Small market with seasonal flavours.

L’événement Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon

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