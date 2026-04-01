Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey
Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey mardi 15 décembre 2026.
Saint-Chaffrey
Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver
Place du Téléphérique Saint-Chaffrey Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-15 10:00:00
fin : 2026-04-20 19:30:00
Date(s) :
2026-12-15
Petit marché aux saveurs de saison.
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Place du Téléphérique Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 15 70 accueilmairie@saintchaffrey.fr
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English : Chantemerle Market
Small market with seasonal flavours.
L’événement Marché hebdomadaire de Chantemerle Hiver Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon