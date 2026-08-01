Alright Mela La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Alright Mela

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Alright Mela est une expression qui signifie Tout va bien à Malte (s’écrit orrajt mela ), un pays à la culture métissée arabo-européenne, expression qui synthétise bien leur musique, et comme un mantra, exprime l’espoir d’un monde meilleur.

Le trio s’est échappé par la Méditerrannée et a puisé dans ses inspirations au gré des rencontres pour explorer de nouvelles contrées sonores entre Europe, Maghreb et Moyent-orient, et invite à fouler le dance floor au beau milieu d’une rose des vents orientés Global Guinche .

Autour de textes forts sur des thématiques contemporaines (la migration, les guerres, la discrimination,…), leur musique invite à la réflexion mais également à la transe.

Ancrés par des beats électroniques envoutants et des synthés oldies hallucinés, le oud et le guembri sonnent la révolte pour que les chansons d’Alright Mela donnent une irrésistible envie de danser le poing levé. Un pari militant pour un groove pour tous !

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Alright Mela Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose