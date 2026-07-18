Festival Extérieur-Jour | Karaoké Social Club + (H)être, spectacle La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Festival Extérieur-Jour | Karaoké Social Club + (H)être, spectacle

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 00:00:00

Date(s) :

2026-08-12

(H)ÊTRE Cie TOUT COUR | 18h

Nous voici projete´s dans le futur, La nature a repris ses droits, Les hommes ont recouvre´ leur sensorialite´ et leur intuition, a` contre- courant de l’ave`nement des robots.

Un brassage de l’ADN humain et animal a eu lieu

l’homo animus est ne´, nouvelle espe`ce relie´e a` la nature. Tous les hommes se sont peu a` peu transforme´s, Enfin presque tous, il reste encore quelques spe´cimens …

Vont ils enfin pouvoir se re´concilier avec la nature?

KARAOKÉ SOCIAL CLUB | 19h30

Karaoké Social Club, c’est tout le fun d’un karaoké avec des musicien.ne.s en chair et en os.

Le groupe sera là pour vous soutenir et vous sublimer.

Une rythmique redoutable, une section cuivres survoltée, des chœurs voluptueux un écrin parfait pour vos interprétations les plus folles !

Au programme, des tubes français et internationaux, rassemblant tous les styles et les générations.

Ils réveilleront la star qui sommeille en chacun !

Le Karaoké Social Club propose un re´pertoire d’une soixantaine de chansons de varie´te´ franc¸aise et internationale.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Extérieur-Jour | Karaoké Social Club + (H)être, spectacle Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose