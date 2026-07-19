Les orgues du marché Église Saint-Jean du Baly Lannion
jeudi 13 août 2026 · Église Saint-Jean du Baly · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Les orgues du marché
Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 12:00:00
fin : 2026-08-13 12:45:00
Date(s) :
2026-08-13
Comme par les années passées, l’association des Amis de l’Orgue met un point d’honneur à faire entendre les talents locaux ainsi que les jeunes organistes des départements voisins.
Ce jeudi François Xavier KERNIN et élèves du Conservatoire Lannion/Trégor.
Ces auditions sont libres dans le temps et gratuites. Elles permettent notamment aux touristes qui visitent l’église d’entendre l’orgue durant tout ou partie de l’audition. .
Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les orgues du marché Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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