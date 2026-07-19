Les orgues du marché Église Saint-Jean du Baly Lannion

Informations pratiques

Lannion

Les orgues du marché

Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 12:00:00

fin : 2026-08-13 12:45:00

Date(s) :

2026-08-13

Comme par les années passées, l’association des Amis de l’Orgue met un point d’honneur à faire entendre les talents locaux ainsi que les jeunes organistes des départements voisins.

Ce jeudi François Xavier KERNIN et élèves du Conservatoire Lannion/Trégor.

Ces auditions sont libres dans le temps et gratuites. Elles permettent notamment aux touristes qui visitent l’église d’entendre l’orgue durant tout ou partie de l’audition. .

Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les orgues du marché Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose