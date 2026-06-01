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Festival Cordes en Trégor Concert-goûter musique & danse en plein air Espace Sainte Anne Lannion

Festival Cordes en Trégor Concert-goûter musique & danse en plein air Espace Sainte Anne Lannion mercredi 12 août 2026.

Lieu : Espace Sainte Anne

Adresse : 2 Rue de Kérampont

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Lannion

Festival Cordes en Trégor Concert-goûter musique & danse en plein air

Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez en famille ou entre amis, assister et participer à notre concert-goûter annuel pour petits et grands à l’Espace Sainte-Anne de Lannion ! L’entrée se fait sur participation libre et l’évènement est accessible à tous, même les bébés !
4 artistes professionnels face à vous une danseuse, un danseur, une violoniste et un harpiste pour vous émerveiller les yeux et les oreilles.
Un goûter à partager tous ensemble est offert à l’issue du concert.
En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue !   .

Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 29 92 29 

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English :

L’événement Festival Cordes en Trégor Concert-goûter musique & danse en plein air Lannion a été mis à jour le 2026-06-01 par SITARMOR

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