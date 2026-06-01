Festival Cordes en Trégor Concert-goûter musique & danse en plein air Espace Sainte Anne Lannion
Festival Cordes en Trégor Concert-goûter musique & danse en plein air Espace Sainte Anne Lannion mercredi 12 août 2026.
Lannion
Festival Cordes en Trégor Concert-goûter musique & danse en plein air
Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez en famille ou entre amis, assister et participer à notre concert-goûter annuel pour petits et grands à l’Espace Sainte-Anne de Lannion ! L’entrée se fait sur participation libre et l’évènement est accessible à tous, même les bébés !
4 artistes professionnels face à vous une danseuse, un danseur, une violoniste et un harpiste pour vous émerveiller les yeux et les oreilles.
Un goûter à partager tous ensemble est offert à l’issue du concert.
En cas de mauvais temps, une solution de repli est prévue ! .
Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 29 92 29
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L’événement Festival Cordes en Trégor Concert-goûter musique & danse en plein air Lannion a été mis à jour le 2026-06-01 par SITARMOR
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