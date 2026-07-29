La Diabla + Miss Kina Car Audio La Mutante Lannion
vendredi 7 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
La Diabla + Miss Kina Car Audio
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
LA DIABLA 21h
La Diabla est une DJ franco-argentine, curatrice et productrice de projets culturels depuis 2019, base´e entre Nantes et le Pays Basque.
Energie, styles musicaux & intentions
Ses sets, percussifs et e´nergiques, naviguent entre cumbia, reggaeton, dembow, merengue et salsa, tout en s’ouvrant au latin club, a` la drum and bass, au hip-hop, a` la house jusqu’au techno perreo. Des pe´pites old school aux niches alternatives, jusqu’aux remixes de hits, ils proposent une expe´rience ou` la piste de danse devient un espace de libe´ration, de re´paration, de ce´le´bration, de lien et de reconnexion a` ses racines.
MISS KINA Car Audio 19h
est une DJ du 986, franco-wallisienne. Nostalgique des bringues zouk, deck, shatta, bouyon sur la plage et voulant danser avec ses ami•es, mixer ces styles musicaux est un moyen de réaffirmer ses origines et de leur donner de la visibilité. Avec une touche de rap et de techno intense,
Omai ke tou fiafia fakatahi la bringue!!
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Diabla + Miss Kina Car Audio Lannion a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)
- Festival Extérieur-Jour | La vie Cie du Courcirkoui + Tang Mory + Kodac La Mutante Lannion 29 juillet 2026
- Les orgues du marché Église Saint-Jean du Baly Lannion 30 juillet 2026
- Fanny + Antoine Sem La Mutante Lannion 30 juillet 2026
- Quelle Vie Festival Lannion 31 juillet 2026
- Croche Dedans La Mutante Lannion 31 juillet 2026