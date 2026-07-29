La Diabla + Miss Kina Car Audio La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

La Diabla + Miss Kina Car Audio

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

LA DIABLA 21h

La Diabla est une DJ franco-argentine, curatrice et productrice de projets culturels depuis 2019, base´e entre Nantes et le Pays Basque.

Energie, styles musicaux & intentions

Ses sets, percussifs et e´nergiques, naviguent entre cumbia, reggaeton, dembow, merengue et salsa, tout en s’ouvrant au latin club, a` la drum and bass, au hip-hop, a` la house jusqu’au techno perreo. Des pe´pites old school aux niches alternatives, jusqu’aux remixes de hits, ils proposent une expe´rience ou` la piste de danse devient un espace de libe´ration, de re´paration, de ce´le´bration, de lien et de reconnexion a` ses racines.

MISS KINA Car Audio 19h

est une DJ du 986, franco-wallisienne. Nostalgique des bringues zouk, deck, shatta, bouyon sur la plage et voulant danser avec ses ami•es, mixer ces styles musicaux est un moyen de réaffirmer ses origines et de leur donner de la visibilité. Avec une touche de rap et de techno intense,

Omai ke tou fiafia fakatahi la bringue!!

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La Diabla + Miss Kina Car Audio Lannion a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose