ALTAÏR Conférences ANTOINE salle du Lavoir Cormontreuil

ALTAÏR Conférences ANTOINE

salle du Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil Marne

Tarif : 10 – 10 – 9 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-04-28 16:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Tout public

ANTOINE Ciné-conférences .

salle du Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil 51350 Marne Grand Est cdmreims@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ALTAÏR Conférences ANTOINE

L’événement ALTAÏR Conférences ANTOINE Cormontreuil a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT de la Marne