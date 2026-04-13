Catch Impro V.O2 Cormontreuil
Catch Impro V.O2 Cormontreuil samedi 2 mai 2026.
Cormontreuil
Catch Impro
V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Tout public
Le V.O2 accueille un Catch Impro, format de spectacle d’improvisation théâtrale spectaculaire et énergique, où deux invités tout aussi spectaculaires, Simon ASTIER & Arnaud JOYET (Hero Corp, Visitors, …), vont affronter deux comédiens de la troupe Rémoise du MITCH dans une bataille impitoyable !
Dans une ambiance survoltée et accompagné d’un musicien talentueux, un(e) arbitre aux pleins pouvoirs aura la mission d’encadrer cette rencontre au sommet qui promet une belle séance d’abdominaux pour vos zygomatiques.
Une clôture de la 8ème édition du Festival du MITCH Les Sacres de l’Impro qui s’annonce explosive !!! .
V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est
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English : Catch Impro
L’événement Catch Impro Cormontreuil a été mis à jour le 2026-04-13 par Reims Tourisme & Congrès
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