Commando Race route de taissy Cormontreuil

Commando Race

route de taissy Block Race Cormontreuil, Stade Arlette Baudet Cormontreuil Marne

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

2026-05-31

Tout public

Venez vivre une course d’obstacle intense chez Block Race !

La Commando Race, est un parcours sec et humide de 10 km avec plus de 30 obstacles.

Elle se déroulera de 10h à 15h, avec un départ toutes les 20 minutes.

Une collation est prévue.

Age minimum 16 ans .

route de taissy Block Race Cormontreuil, Stade Arlette Baudet Cormontreuil 51350 Marne Grand Est block.race@yahoo.com

