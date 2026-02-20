Commando Race route de taissy Cormontreuil
Commando Race route de taissy Cormontreuil dimanche 31 mai 2026.
route de taissy Block Race Cormontreuil, Stade Arlette Baudet Cormontreuil Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 15:00:00
2026-05-31
Tout public
Venez vivre une course d’obstacle intense chez Block Race !
La Commando Race, est un parcours sec et humide de 10 km avec plus de 30 obstacles.
Elle se déroulera de 10h à 15h, avec un départ toutes les 20 minutes.
Une collation est prévue.
Age minimum 16 ans .
English : Commando Race
