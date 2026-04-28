Cormontreuil

Festi’cap

Salle polyvalente Cormontreuil Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 10:00:00

fin : 2026-06-04 17:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Tout public

Le Festival du Handicap est un événement inclusif unique, organisé par l’association Atout Cœurs, destiné à favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes porteuses de handicap. Il crée, sur une journée, un espace accessible, bienveillant et non stigmatisant permettant aux participants de s’informer, de rompre l’isolement, de rencontrer les acteurs du territoire, de valoriser leurs compétences et de favoriser l’emploi.

Au programme un espace stands (entreprises locales ; ESAT et Entreprises Adaptées, associations sportives et culturelles ; institutionnel -Cap Emploi, France Travail, MDPH, Région Grand Est, etc- , des animations et démonstrations, ainsi qu’une représentation de la troupe de danse Yes We Cap.

Une table ronde sur le thème Handicap et formation des compétences vers l’emploi sera également proposée, avec traduction en langue des signes pour garantir l’accessibilité à tous.

Retrouvez toutes les informations sur atout-coeurs.org .

Salle polyvalente Cormontreuil 51350 Marne Grand Est

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English : Festi’cap

L’événement Festi’cap Cormontreuil a été mis à jour le 2026-04-28 par ADT de la Marne