Aquarelle en Champagne Exposition juin 2026 Salle Suzanne Tourte Cormontreuil

Cormontreuil

Aquarelle en Champagne Exposition juin 2026

Salle Suzanne Tourte 4C Rue Simon Dauphinot Cormontreuil Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-09 18:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Tout public

L’association Aquarelle en Champagne et Michel Minon ont le plaisir de vous inviter à découvrir leur exposition annuelle.

Un moment de douceur et de créativité entre paysages, portraits et inspirations diverses à partager en famille ou entre amis. .

Salle Suzanne Tourte 4C Rue Simon Dauphinot Cormontreuil 51350 Marne Grand Est contact@aquarelle-en-champagne.org

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English : Aquarelle en Champagne Exposition juin 2026

L’événement Aquarelle en Champagne Exposition juin 2026 Cormontreuil a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne