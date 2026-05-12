Aquarelle en Champagne Exposition juin 2026 Salle Suzanne Tourte Cormontreuil
Aquarelle en Champagne Exposition juin 2026 Salle Suzanne Tourte Cormontreuil jeudi 4 juin 2026.
Cormontreuil
Aquarelle en Champagne Exposition juin 2026
Salle Suzanne Tourte 4C Rue Simon Dauphinot Cormontreuil Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-09 18:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Tout public
L’association Aquarelle en Champagne et Michel Minon ont le plaisir de vous inviter à découvrir leur exposition annuelle.
Un moment de douceur et de créativité entre paysages, portraits et inspirations diverses à partager en famille ou entre amis. .
Salle Suzanne Tourte 4C Rue Simon Dauphinot Cormontreuil 51350 Marne Grand Est contact@aquarelle-en-champagne.org
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English : Aquarelle en Champagne Exposition juin 2026
L’événement Aquarelle en Champagne Exposition juin 2026 Cormontreuil a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne
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