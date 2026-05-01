Déjeuner Lyrique avec la soprano Lucie Sohler Restaurant du tout nouveau complexe V.O2 Cormontreuil

Cormontreuil

Déjeuner Lyrique avec la soprano Lucie Sohler

Restaurant du tout nouveau complexe V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 12:00:00

fin : 2026-05-17 16:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

Quand la gastronomie rencontre l’émotion pure !

Un récital en plusieurs actes qui viendra ponctuer un repas gastronomique de moments de grâce absolue, le dimanche 17 mai 2026 au Restaurant du V.O2 à Cormontreuil.

Ouverture du restaurant à 12h. Service à partir de 12h15

Entre les plats, la voix cristalline de la chanteuse soprano Lucie Sohler fera vibrer les chefs-d’œuvre du répertoire lyrique.

Lucie est basée à Reims et est une élève de la soprano Samantha Dillmann. Elle a pour ambition de devenir soliste à l’opéra et a tous les atouts pour y réussir.

Récital en 3 parties entre les dégustations Œuvres de Puccini, Gluck, Haendel, Mozart, Pergolesi, Mascagni, …

A la fin du repas/récital, Lucie Sohler se prêtera au jeu des questions/réponses et dédicaces.

Sur Réservation par téléphone ou par mail jusqu’au 13 mai. .

Restaurant du tout nouveau complexe V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est sftraiteur@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déjeuner Lyrique avec la soprano Lucie Sohler

L’événement Déjeuner Lyrique avec la soprano Lucie Sohler Cormontreuil a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne