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Déjeuner Lyrique avec la soprano Lucie Sohler Restaurant du tout nouveau complexe V.O2 Cormontreuil

Déjeuner Lyrique avec la soprano Lucie Sohler Restaurant du tout nouveau complexe V.O2 Cormontreuil dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Restaurant du tout nouveau complexe V.O2

Adresse : 16 Boulevard d'Alsace Lorraine

Ville : 51350 Cormontreuil

Département : Marne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 59 59 59 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cormontreuil

Déjeuner Lyrique avec la soprano Lucie Sohler

Restaurant du tout nouveau complexe V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17 16:30:00

Date(s) :
2026-05-17

Tout public
Quand la gastronomie rencontre l’émotion pure !
Un récital en plusieurs actes qui viendra ponctuer un repas gastronomique de moments de grâce absolue, le dimanche 17 mai 2026 au Restaurant du V.O2 à Cormontreuil.
Ouverture du restaurant à 12h. Service à partir de 12h15

Entre les plats, la voix cristalline de la chanteuse soprano Lucie Sohler fera vibrer les chefs-d’œuvre du répertoire lyrique.
Lucie est basée à Reims et est une élève de la soprano Samantha Dillmann. Elle a pour ambition de devenir soliste à l’opéra et a tous les atouts pour y réussir.

Récital en 3 parties entre les dégustations Œuvres de Puccini, Gluck, Haendel, Mozart, Pergolesi, Mascagni, …

A la fin du repas/récital, Lucie Sohler se prêtera au jeu des questions/réponses et dédicaces.

Sur Réservation par téléphone ou par mail jusqu’au 13 mai.   .

Restaurant du tout nouveau complexe V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est   sftraiteur@hotmail.com

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English : Déjeuner Lyrique avec la soprano Lucie Sohler

L’événement Déjeuner Lyrique avec la soprano Lucie Sohler Cormontreuil a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne

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