AGENDA · Alençon
ALTAIR – HEXATREK, Planetciné, Alençon
vendredi 4 décembre 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
ALTAIR – HEXATREK Vendredi 4 décembre, 14h30 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T17:00:00+01:00
En présence de la réalisatrice
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/
Conférence altaîr – ***** En présence de la réalisatrice ***** En 2022, j’ai pris sur un coup de tête, la décision de traverser la Franceà pied par ses plus beaux massifs. 3000 km de sentiers, u…
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