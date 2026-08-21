ALTAIR – HEXATREK, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

ALTAIR – HEXATREK Vendredi 4 décembre, 14h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T17:00:00+01:00

En présence de la réalisatrice

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/

Conférence altaîr – ***** En présence de la réalisatrice ***** En 2022, j’ai pris sur un coup de tête, la décision de traverser la Franceà pied par ses plus beaux massifs. 3000 km de sentiers, u…