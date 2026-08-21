ALTAIR – HONDURAS, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

ALTAIR – HONDURAS Vendredi 20 novembre, 14h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T14:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T14:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

En présence des réalisateurs

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/

Conférence altaïr – ***** En présence des réalisateurs***** Jadis théâtre de conflits entreindigènes, conquistadord, escalves et pirates, Le Honduras offre aujourd’hui une atmosphère paisible et i…