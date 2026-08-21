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AGENDA · Alençon

ALTAIR – HONDURAS, Planetciné, Alençon

vendredi 20 novembre 2026 · Planetciné · Alençon

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Planetciné
Adresse
Rue de Bretagne, Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

ALTAIR – HONDURAS Vendredi 20 novembre, 14h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T14:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T14:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

En présence des réalisateurs

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/
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