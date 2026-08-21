AGENDA · Alençon
ALTAIR – HONDURAS, Planetciné, Alençon
vendredi 20 novembre 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
ALTAIR – HONDURAS Vendredi 20 novembre, 14h30 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T14:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T14:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00
En présence des réalisateurs
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/
Conférence altaïr – ***** En présence des réalisateurs***** Jadis théâtre de conflits entreindigènes, conquistadord, escalves et pirates, Le Honduras offre aujourd’hui une atmosphère paisible et i…
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