ALULA Chants et musiques du monde Eglise Saint-Laurent-de-la-Prée

Saint-Laurent-de-la-Prée

ALULA Chants et musiques du monde

Eglise 145 place de l’Eglise Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28 21:40:00

Date(s) :

2026-04-28

Deux femmes qui chantent, jouent, dansent en s’inspirant de répertoires traditionnels locaux ou lointains. Elles s’accompagnent d’un accordéon diatonique, de flûtes traditionnelles kaval et de percussions sur cadre, et sur corps!

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Eglise 145 place de l’Eglise Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : ALULA World music and songs

Two women who sing, play and dance, drawing inspiration from traditional repertoires from both near and far. They are accompanied by a diatonic accordion, traditional kaval flutes, and percussion played on a frame and on their bodies!

L’événement ALULA Chants et musiques du monde Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan